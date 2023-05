Marito e moglie sono finiti al Pronto Soccorso dopo essere finiti con l’auto contro un albero. Il fatto è accaduto ieri, 6 maggio, nel comune di Strona: feriti un uomo di 87 anni, assieme alla consorte di 83, residenti entrambi in paese.

Sul posto, oltre ai Carabinieri per la raccolta dei rilievi, anche i sanitari del 118 per l’assistenza e il trasporto in ospedale. Non sono note, al momento, le loro condizioni di salute.