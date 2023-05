Riceviamo e pubblichiamo:

“Ho appena visto gli articoli sull'indecenza di alcune persone che utilizzano le campane del vetro come punto di deposito rifiuti vari. Ieri in via De Genova, oggi in via Schiapparelli... Le foto inviate sono state scattate lunedì 1° maggio in via Trento e via Trieste. È vergognoso! E la gente onesta paga per tutti”.