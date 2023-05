Tragedia a Caprile. Stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 69 anni è stato ritrovato privo vita all'interno della sua abitazione.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio: sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto per cause naturali. La salma è stata affidata alla famiglia per le esequie funebri.