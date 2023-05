Infortunio sul lavoro in una ditta di Occhieppo Inferiore. È successo ieri sera: stando alle prime ricostruzioni, un operaio di circa 31 anni, di origini straniere, si è ferito nell'utilizzo di un macchinario. È stato subito soccorso dai colleghi e trasportato in Pronto Soccorso per le cure del caso.

Sembra che abbia riportato l'amputazione di due falangi della mano sinistra per una prognosi di circa 30 giorni. Gli accertamenti del caso sono stati affidati al personale dello Spresal.