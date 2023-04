Luca Stecchi presenta “Raccolta di pensieri” a Benna

Venerdì 5 maggio, Luca Stecchi presenterà il suo ultimo libro “Raccolta di pensieri”, una raccolta delle emozioni dell’autore, all’interno della quale ha racchiuso il suo percorso artistico degli ultimi anni, un’antologia che tocca i sentimenti più profondi, un impegno a combattere il dolore e la paura, uscendone, dove possibile, migliori.

Il libro, pubblicato da Aletti Editore, ha ricevuto un’importante collaborazione, grazie alla traduzione in lingua araba ad opera del Professor Hafez Haidar, docente, scrittore e traduttore libanese, naturalizzato italiano, candidato al Premio Nobel per la Pace nel 2017 e per la Letteratura nel 2018 e Cavaliere della Repubblica Italiana.

Dal 2015 ad oggi, Stecchi, biellese classe 1977, ha scritto oltre 500 poesie, diversi libri e realizzato video e audio libri, negli ultimi anni è stato protagonista di numerosi progetti artistici culturali che lo hanno visto lavorare al fianco di famosi nomi come Gilda Scalabrino (vincitrice del Festival di Sanremo nel 1975), Maria Rossi di Zelig, Arianna Quartesan e la cantante ed attrice Elisabetta Coraini, solo per citarne alcuni.

Il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto al centro di ascolto psicologico del Fondo Edo Tempia, struttura che in un anno è in grado di fornire circa 3000 colloqui gratuiti ai malati e ai propri famigliari.

Un gradito ritorno a Benna per Luca Stecchi, dopo le presentazioni dei suoi primi libri, del testo musicato “La preghiera di Bruno” e la partecipazione con alcune sue opere alla rassegna “Poesia sotto le stelle”.Durante la serata presentata da Paola Mercandino, saranno letti alcuni estratti del libro interpretati da Alessia Zuppicchiatti e da Michele Mini (quest'ultimo per la versione in arabo).

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con la Biblioteca Civica Monsignor Delmo Lebole di Benna, è quindi per venerdì 5 maggio alle ore 21 presso l’Oratorio di San Pietro (Piazza San Pietro, 2) ad ingresso libero.