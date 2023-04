Elezioni Masserano, il candidato sindaco Andrea Mazzone presenta la squadra: ecco i candidati

Ad un mese dalle elezioni comunali, si presenta la squadra del candidato sindaco di Masserano Andrea Mazzone.

“È formata – commenta - da 6 donne e 5 uomini, tutti residenti in paese. Una squadra che copre tutte le frazioni: è una lista che mira a fare il bene del territorio e della comunità, senza colori politici, in cui tutti hanno un ruolo ed una propria competenza. Il programma elettorale sarà semplice, concreto e realizzabile. Gli obiettivi saranno illustrati alla popolazione attraverso una comunicazione minuziosa e puntuale porta a porta, perché per noi il contatto con gli elettori è prioritario. Il nostro impegno è continuare a destinare tante risorse del bilancio comunale come nei 13 anni precedenti per: messa a norma edifici, servizi, pre e post orario, mensa, libri in comodato d’uso, progetti e borse di studio. Vogliamo che Masserano sia attrattiva, che si trovi al centro di dinamiche di sviluppo, culturali, sociali per consolidare e sviluppare sempre più l’immagine di un paese che sa investire su se stesso, partendo dalla ricchezza più importante che possiede: la sua gente, le sue aziende e il suo territorio”.

I candidati sono: Giulia Beltrami, 26 anni, studentessa e commerciante; Barbara Benzio, 62 anni, attiva da più di 30 anni nello sport e nel turismo; Michela Falvo, 29 anni, graphic designer e social media manager freelance; Elena Fantone, 30 anni, responsabile commerciale del mercato estero ed italiano; Ilaria Forzani, 38 anni, educatrice professionale; Cristina Oliva, 56 anni, dipendente; Andrea Bisante, 60 anni, medico oculista; Carlo Del Mastro, 39 anni, elettricista; Giorgio Peuto, 72 anni, impresario edile, ora in pensione; Guido Sossi, 72 anni, assessore ai lavori pubblici nei tre mandati precedenti.