A Pasquetta riapre la Trappa, ecco come arrivarci

A Pasquetta, lunedì 10 aprile, riapre la Trappa. La strada che porta a Tracciolino è però chiusa.

I percorsi che permettono di raggiungerla sono in ogni caso due: uno a piedi, arrivati a Sordevolo, si lascia l'auto in località Prera a monte del paese e si sale a piedi lungo la mulattiera (60 minuti - seguire le indicazioni).

Per quanto riguarda il percorso in auto, arrivati al Santuario di Graglia, si sale in località Bossola e si segue la destra per 9.5 km la SP512 del Tracciolino fino all'indicazione Trappa, dove si lascia l'auto e si scende a piedi lungo la strada sterrata a destra (10 minuti - seguire le indicazioni).