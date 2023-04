Su Nuraghe Calcio Biella vince contro “Associazione Sportiva Divano Kiev”

Mercoledì 29 marzo si è disputata la partita di recupero della 10° giornata del campionato provinciale di calcio a 7, categoria “open”, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva, presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

In campo: “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Associazione Sportiva Divano Kiev”. Incontro concluso 11-1 in favore dei ragazzi con le insegne della Sardegna sul cuore grazie alla preparazione atletica e al buon gioco di squadra allenata da Roberto Geromel e coordinata da Gaspare Carmona.

5 sono i gol segnati dal cannoniere Edoardo Ceria, 2 da Antonello D’Eri, 2 da Gabriele Giusio, 1 da Andrea Savoi; spettacolare il gol in rovesciata messo in rete da Alessandro Biasini. Per “Divano Kiev”, il gol della bandiera è stato segnato da Andrea Furfaro.

Prossimo appuntamento lunedì 3 aprile alle ore 21:00, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1 di Vigliano Biellese. In campo: “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Pettinengo A.S. 1970”: Associazione Sportiva che fa capo alla Pro Loco del “balcone del Biellese”.