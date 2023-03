A Biella un viaggio nel tempo attraverso i 50 anni di Rally della Lana con la prima edizione del Rally della Lana Revival

E ora, Aci Biella, in collaborazione con Filatura Tollegno 1900 srl con marchio Lana Gatto, proprio in ricordo di quella prima edizione di 50 anni fa, hanno pensato in grande, a una kermesse che va oltre Biella, che ha un ricco programma che da sabato mattina prevede una mostra sotto i portici del Comune, l'esposizione di 30 auto che hanno fatto la storia del Rally della Lana e non solo in piazza Duomo, dove alcune concessionarie metteranno anche a disposizione 18 marchi di auto a bordo delle quali gli interessati potranno provare l'ebbrezza di essere protagonisti di un test drive per le strade della città.

Terza parte, sarà quella che entrerà nel vivo della manifestazione, quella dedicata tutta ai motori, alla competizione: dalle 19 le auto da piazza Duomo si sposteranno in piazza Martiri. Alle 21,15 si esibiranno in una sorta di parata per le vie della città, quindi alle 22 gli equipaggi iscritti che ad oggi sono una sessantina, inizieranno a salire sul palco per essere pronte per la partenza in programma alle 22.30. E a quel punto il rombo dei motori risuonerà lungo lo stesso tragitto di quel primo giro che avevano fatto allora la auto iscritte al primo Lana: passeranno per Ronco, Ternengo, Veglio, Callabiana, Camandona, Andorno, Miagliano, Pralungo, Cossila, Pollone, Sordevolo, Muzzano, Graglia, Netro, Donato, Sala, Torrazzo, Magnano, Zimone, Salussola, Cerrione e arrivo a Biella (domenica mattina).

La manifestazione si svolgerà su un percorso di 120 km da percorrere due volte.