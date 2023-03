Incendio di sterpaglie in serata, AIB e Vigili del Fuoco arrivano a Donato (foto di repertorio)

Per quasi due ore Vigili del Fuoco e AIB sono stati impegnati ieri sera per un incendio scoppiato nel comune di Donato. Il rogo ha interessato diversi quantitativi di sterpaglie in un'area boschiva prossima ad alcune abitazioni. Allo spegnimento, sono seguite le tradizionali operazioni di bonifica del terreno.