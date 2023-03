Pattinaggio a rotelle: esordio con il botto per gli atleti dello “SPEED Biella”

Incetta di medaglie per la Società biellese ai campionati regionali su strada, aggiudicati tutti gli ori. Si sono tenuti domenica 19 marzo, i campionati regionali di pattinaggio corsa a rotelle, una specialità che vanta il raggiungimento di una velocità doppia, rispetto alla normale corsa a piedi.

I ragazzi e le ragazze dell’ASD Pattinaggio SPEED Biella, si sono confrontati su strada, primeggiando in ogni fascia d’età. Nella categoria Giovanissimi conquistano l’intero podio: Tommaso Orosio si afferma campione regionale guadagnando l’oro; Lorenzo delle Donne vice campione regionale, medaglia d’argento; è di bronzo il gradino di Gregory Sifuma. Categoria esordienti: 5° posto per Rolle Tommaso; 11° posto per Grogotio fus cereia; 14° posto per Lacchia Samuel; 10° posto per Giada Rodas Sallari; Degna di nota è la prestazione di Fabio Mazzucchetti, che ha affrontato la primissima gara in agonismo. Ottimi i risultati per le ragazze, allieve della società, anche loro all’esordio in agonismo: Zanchetta Matilde, Bratu Ana, Bellet Anna, Marinaro Nora. Infine, l’allenatore Marco Orosio, conquista il titolo di campione regionale della categoria Master, aggiudicandosi la medaglia d’oro.

In seguito al trionfo, la Società di pattinaggio biellese, avrà l’onere e l’opportunità, di guidare e organizzare, i primi Campionati Regionali su Pista, che si terranno domenica 26 marzo a Biella al PalaPajetta, alle ore 14,30.