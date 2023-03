Pray, in arrivo impianti luci al led

Il comune di Pray rende noto che è in corso di definizione con ENEL X un contratto per il rinnovo della totalità degli impianti di illuminazione pubblica, che prevede la rimozione degli attuali punti luce, sostituiti con sorgenti luminose a led e nuovi supporti metallici.

“Al termine dei lavori che prevediamo siano conclusi entro il mese di agosto 2023, tutto il Comune d sarà dotato di impianti di illuminazione pubblica a led di ultima generazione che garantiranno un risparmio energetico di oltre il 50% rispetto ai consumi attuali – spiega il sindaco Gian Matteo Passuello - La spesa prevista è attestata a 139.000 euro che saranno finanziati con risorse a carico del Comune. Ci scusiamo con i cittadini, per i disagi dovuti ai punti luce spenti anche da qualche mese in alcune frazioni: contiamo di risolvere in modo definitivo nei tempi previsti”.