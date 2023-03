A Viverone trovato gabbiano morto, si sospetta aviaria

A Viverone il servizio veterinario dell’Asl Biella ha recuperato la carcassa di un gabbiano morto, che è stata immediatamente inviata all’Istituto Zooprofilattico di Torino per accertamenti.

“L'Istituto Zooprofilattico verificherà la sussistenza di influenza aviaria su quel gabbiano. – dice il Sindaco Renzo Carisio – Io passo dal lago tutti i giorni e non ho notato una diminuzione dei gabbiani, tenuto conto che sono uccelli che si spostano per mangiare. Non credo che un’eventuale diminuzione dipenda dall’abbassamento delle acque”.