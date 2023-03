Viverone, nuovi bidoni per la raccolta differenziata

Nella giornata odierna sono stati posizionati 4 bidoni per la raccolta dei rifiuti all'inizio della frazione Masseria, al fine di agevolare gli utenti delle seconde case delle frazioni Comuna, Masseria e Veneria.

Ne dà notizia il sindaco di Viverone Renzo Carisio: “Gli stessi integrano quelli precedentemente posizionati in Piazza Padre Zola e funzionano tramite tessera magnetica personalizzata già in possesso degli utenti interessati. Giova ricordare che questo servizio è da utilizzare per gli utenti di seconde case quando non è per loro possibile utilizzare il normale calendario di raccolta. Si ricorda inoltre che è vietato abbandonare riìfiuti all’esterno dei bidoni”.