Inaugurate tre panchine a Cavaglià, ecco l'angolo rosa per dare voce alle donne

Grande partecipazione a Cavaglià per l'inaugurazione dell'angolo rosa volto a dare voce alle donne. Ieri mattina, nella splendida cornice di Villa Salino, sono state installate tre panchine: una rosa LILT per la prevenzione contro il tumore al seno; un'altra rossa contro la violenza di genere; una terza per sensibilizzare sull'endometriosi. Presente anche l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Mosè Brizi.