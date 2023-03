A Valle Mosso va in scena la festa della donna alla casa di riposo

Mercoledì scorso, in occasione della Festa della Donna, è stato organizzato un pomeriggio di musica e allegria per gli ospiti (e soprattutto le ospiti) della Casa di Riposo “Emilio Reda” di Valle Mosso. Come ormai da qualche mese, sono riprese le attività di animazione, anche con il coinvolgimento di musicisti e volontari in particolari ricorrenze.

“In questa giornata così speciale - afferma il personale della struttura - abbiamo ricevuto la visita di Piero Torello che, con la sua voce, ha saputo portare gioia ed entusiasmo e ha permesso a molti anziani di rivivere ricordi passati, lasciandosi anche coinvolgere in qualche danza festosa. Prima della merenda, inoltre, un gruppo di volontari delle associazioni Auser Vallestrona e Passaggio a Oriente di Valle Mosso hanno omaggiato le nostre signore della mimosa e si sono fermati per dialogare con loro, portando serenità e divertimento”.

Con l’avvicinarsi delle Festività Pasquali, verranno programmati altri momenti di festa, sempre in collaborazione con la Comunità circostante. “Siamo molto contenti del legame che si sta nuovamente consolidando con il territorio, dopo il periodo della pandemia - afferma la Direzione -. Vorremmo ringraziare i volontari dei due gruppi che hanno speso tempo e risorse per rallegrare i nostri anziani in questa occasione, così come Piero per il suo servizio; inoltre, vorremmo porgere un ringraziamento speciale alla signora Gea che collabora volontariamente con gli animatori per organizzare queste iniziative. Speriamo, con l’arrivo della primavera, di poter riproporre altri eventi nei locali esterni, accogliendo anche i bambini delle scuole locali”.