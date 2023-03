Valdilana, Ponzone: Subisce lo scontro di un auto che scappa. Accertamenti dei Carabinieri in corso

Erano le 22 circa di ieri, 16 marzo, quando un uomo del '66 che viaggiava sulla sua automobile a Ponzone in Valdilana, è stato urtato da un mezzo che procedeva nella stessa direzione, rovinandogli la fiancata. L'investitore non si è fermato per accertare il danno che aveva provocato e la vittima è stata costretta a chiamare i Carabinieri che, visto che le condizioni dell'auto erano compatibili con quanto riferito, hanno dato quindi inizio alle indagini e agli accertamenti necessari per individuare il pirata della strada.