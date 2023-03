La SPB Ilario Ormezzano Sai vince ancora, superata 3 a 0 Parella

Buona prestazione per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che batte Parella con un netto 3 a 0. Partita gestita dall’inizio alla fine per i biellesi, che hanno sempre controllato il risultato, concedendosi anche qualche battuta d’arresto di troppo. Comunque tre punti importantissimi, contro una squadra giovane e in crescita, che permettono di mantenere i cinque punti di distacco.

“Abbiamo fatto la partita che volevamo - dice lo schiacciatore Filippo Brusasca -. Giocare contro queste squadre giovani e molto fallose è sempre difficile, perché rischi di abbassare il livello tecnico. Fortunatamente siamo riusciti a giocare una buona pallavolo, senza commettere troppi errori e centrando il risultato migliore possibile. Continuiamo su questa strada per prepararci al meglio ai playoff, sapendo che ogni punto è importante per la classifica finale.”

La SPB Ilario Ormezzano Sai conduce la classifica con cinque punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Nell’ultimo mese del girone sarà fondamentale dare continuità di risultati, cercando di rimanere al primo posto per un buon piazzamento ai playoff.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Volley Parella Torino 3-0

Parziali: 25-22; 25-18; 25-19.

Tabellino: Brusasca 9, Cravera 14, Debenedetti 7, Frison D. 1, Frison E. 0, Gallo 0, Marchiodi 6 Scardellato 9, Sganzetta 1, Ujkaj 4. Libero Vicario. NE: Ricino.