Quando parliamo di noleggio pullman 23 persone intanto bisogna dire che in genere si parla di un noleggio con conducente perché difficilmente ci sono persone che lo noleggiano senza avere bisogno di un conducente perché magari c'è qualcuno del gruppo che lo guida e che ha la patente, e che ha la formazione e anche la voglia perché in genere magari se lo si fa per una vacanza per qualsiasi altro tipo di escursione o pellegrinaggio una persona si vorrà giustamente godere il viaggio invece per guidare

D'altra parte spesso non ci rendiamo conto di quanto sia faticoso e quanto sia pesante il lavoro di autista perché magari vediamo queste persone guidare agevolmente quasi sembrano divertirsi perché giustamente ci sono persone che amano il loro lavoro e che amano guidare, però comunque lo stress è tanto.

Prima di tutto perché nel caso di quando si va a noleggiare un pullman con conducente magari si vuole fare anche un viaggio abbastanza lontano e quindi l'autista dovrà stare sotto stress nella guida tanto che quando è un viaggio di più giorni in genere sono due ad alternarsi per esempio quando vanno all'estero, o quando magari si spostano da nord a sud o da sud a nord.

Nella scelta del noleggio pullman le variabili sono tante e i criteri pure perché ci sono persone che quando devono trovarne uno per un gruppo appunto di 23 persone per un qualsiasi motivo e alcuni li abbiamo menzionati, quello che guarderanno è semplicemente la parte del prezzo e quindi dove possono risparmiare, mentre altri guardano le condizioni di noleggio e quindi per esempio se ci sono dei servizi supplementari che magari in genere queste agenzie di noleggio non offrono o vanno a guardare delle recensioni su internet per capire con chi hanno a che fare e per capire come sono gli autisti e come è il pullman e come sono anche i servizi e quindi per esempio c'è un wi-fi che funziona o c'è solo per modo di dire per fare un esempio di una cosa alla quale giustamente le persone tengono molto

Bisogna trovare un pullman che ci soddisfa da tutti i punti di vista

Per trovare un pullman in noleggio che ci soddisfi da tutti i punti di vista come suggeriva il titolo di questa seconda parte bisogna essere abili nella ricerca e bisogna essere anche pazienti e quindi da una parte bisogna muoversi con anticipo per avere tempo di fare una certa scrematura anche tra le varie agenzie di noleggio, soprattutto se parliamo di una grande città dove ce ne stanno tante” e poi dobbiamo essere anche abili, perché non tutti sono abili allo stesso modo quando si devono mettere a cercare un servizio come in questo caso

Alcuni si basano solo sui consigli che gli danno delle persone a loro vicine e quindi amici o parenti o colleghi di lavoro e quindi persone di cui si fidano mentre altre sono anche abili a cercare su internet andando a guardare le varie recensioni degli altri clienti