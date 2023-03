Giovanili, SPB Lanificio di Sordevolo si qualifica in final 4

Poche squadre in campo questa settimana, ma incontri importantissimi per le giovanili della Scuola Pallavolo Biellese. In Under 15 i ragazzi della SPB Lanificio di Sordevolo superano con relativa semplicità Occimiano, conquistando la final 4 territoriale.

La semifinale sarà contro il Volley Domodossola in campo neutro, a Novi Ligure. Proprio Domodossola ha vinto contro la SPB Officina Pozzo, che si è resa protagonista di una serrata battaglia, concedendo agli avversari la vittoria solo al tie break. In Under 17 ancora vincente la SPB Monteleone Trasporti, che continua la sua scalata verso la vetta. Domenica alle 15 ultima gara del girone, contro Romagnano, che determinerà primo e secondo posto del girone e conseguenti scontri in final 4.

Ecco di seguito i risultati delle gare svoltesi in questo weekend:

U15

SPB Lanificio di Sordevolo - Fortitudo Occimiano 3-0

Parziali: 25-19; 25-23; 25-10.

Volley Domodossola - SPB Officina Pozzo 3-2

Parziali: 25-14; 20-25; 25-14; 23-25; 15-9.

U17

Valsesia Team Volley - SPB Monteleone Trasporti 0-3

Parziali:11-25; 10-25; 12-25