Parcheggio ospedale di Biella: in aprile al via i lavori per renderlo a pagamento

A breve inizieranno i lavori per istituire gli stalli a pagamento all'ospedale Degli Infermi a Ponderano.

A distanza di quasi 7 anni dalla conferenza dei sindaci che deliberò di rendere zona blu parte dei parcheggi del nosocomio, è di questi giorni l'ordinanza del Comune di Ponderano nella quale si legge che in data 20 febbraio 2023 l'impresa Gestopark s.r.l., ha fatto la domanda di prevedere limitazioni temporanee della circolazione stradale presso l'area di pertinenza del polo ospedaliero per la realizzazione del sistema integrato di controllo degli accessi.

Entrando nel dettaglio, dall'11 aprile al 1 luglio sono previsti il restringimento della carreggiata ed istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico o movieri, secondo esigenza, per la realizzazione del "Varco B"; l'istituzione del divieto di sosta e di fermata su uno o entrambi i sensi di marcia della carreggiata, in prossimità e corrispondenza dell'area interessata ai lavori, secondo esigenza, nonchè la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale in Via Don Onorato Tamagno, nell'area interessata ai lavori.