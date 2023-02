Scalatore cade sulla falesia di Cornaletto, soccorso con eliambulanza

Questa mattina il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese insieme al Servizio Regionale di Elisoccorso sono intervenuti nel comune di Demonte per recuperare uno scalatore infortunato presso la falesia di Cornaletto. Durante l'arrampicata l'uomo è caduto per una decina di metri arrestandosi grazie alla corda ma procurandosi traumi ed escoriazioni nell'impatto contro la roccia. Sul posto è stata inviata l'eliambulanza che ha sbarcato al verricello l'equipe e il tecnico del Soccorso Alpino che hanno stabilizzato e recuperato l'infortunato per il trasferimento in ospedale dove è stato ricoverato con un codice giallo.