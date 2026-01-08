 / Cronaca dal Nord Ovest

Dal Nord Ovest – Roulotte avvolta dalle fiamme, colpita anche una piccola struttura prefabbricata FOTO

In campo i Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, insieme ai volontari di Romagnano Sesia.

Scatta l'allarme incendio a Lenta. È successo intorno alle 12 di oggi, 8 gennaio, in via Sant' Eugenio, dove una roulotte è stata avvolta dalle fiamme. 

In campo i Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, insieme ai volontari di Romagnano Sesia: una volta sul posto, le squadre hanno provveduto alla completa estinzione del rogo che aveva interessato, oltre al mezzo, anche una piccola struttura prefabbricata adiacente. Le cause sono in fase di accertamento. 

Presenti i Carabinieri di Borgosesia e i sanitari del 118 di Gattinara.

Redazione g. c.

