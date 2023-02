Grosso spavento per una vercellese di circa 50 anni che, nella mattinata di ieri, 13 febbraio, si è vista spuntare in mezzo alla strada un cinghiale. Purtroppo non ha fatto in tempo a evitarlo e, nello scontro, ha danneggiato il paraurti del mezzo. Il fatto è avvenuto in via Crevacuore, nel comune di Sostegno. L’animale è poi fuggito nella vegetazione circostante. Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.