Trionfo per Ginnastica Biella a Torino

Ancora a Torino, domenica 5 febbraio, Ginnastica Biella è tornata in gara, partecipando al Campionato a squadre di Serie D, categoria Silver LE. Irina Sitnikova e Sara Battagion, hanno accompagnato 2 squadre molto agguerrite e prearate, raggiungendo il podio con una prima ed una terza posizione.

La prima squadra, composta da Eleonora Ghione, Anna De Filippis, Rebecca Cangiano e Veronica Pastorato, è salita sul gradino più alto del podio con una buona gara, mentre la seconda squadra, formata da Martina Ettolli, Margherita Tavaretti e Vera Rossin ha dovuto accontentarsi (si fa per dire) della terza posizione, non potendo contare sulla possibilità di scartare sui singoli attrezzi, i punteggi meno favorevoli.

Entrambe le squadre, comunque, hanno gareggiato molto bene con impegno e attenzione, come si conviene ad atlete mature. La società Ginnastica Biella si complimenta con ognuna di loro. Grazie come al solito al gruppo genitori di sostegno e al gruppo tecnico che ha accompagnato le ragazze in pedana.