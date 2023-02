A Pralungo sfilano i carri di Carnevale (foto di N. Rasolo per newsbiella.it)

Allegria e grande divertimento a Pralungo per il Carnevale. Dopo la pausa per il Covid è tornato a sfilare oggi pomeriggio, 5 febbraio, il tradizionale corteo, con tanto di carri allegorici accolti da una pioggia di coriandoli. Dopo il giro ci si è spostati al polivalente con tante attività, laboratori e merenda per i più piccoli.