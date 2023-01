Biella Rugby, tutti i risultati del weekend

SERIE A FEMMINILE

29.01.23

San Mauro/Biella Rugby – Union Milano 31-0 (19-0)

Marcatori. Mete: Sanseverino (3), Benedetto, Zoboli. Trasformazioni: Sanseverino (3).

San Mauro/Biella Rugby: Sanseverino; Borello (63’ Monticelli), Zanoni (63’ Floris), Benedetto, Ristorto (69’ Pellerano; Toro, D’orta; Zoboli (cap.), Difino (60’ Formaggio), Licata (46’ Di Biccari); Bongiovanni, Skofca; Lembo, Sallam, Boetto. Non entrate: Bertello e Vian.

Stefano Scursatone, coach: “Prima partita dell’anno sul campo di San Mauro per la Franchigia Piemontese. Si parte subito col botto grazie alla meta di Sanseverino al 10'. A seguire meta di Benedetto e ancora Sanseverino.Il primo tempo finisce 19 a 0 per le padrone di casa. Secondo tempo fotocopia del primo con la meta di capitan Zoboli e ancora Sanseverino, che porta risultato sul 31 a 0. Ottimo rientro in campo per le ragazze che, visti i miglioramenti delle ultime partite, attendevano questa meritata vittoria”.

SERIE C

29.01.23

Volpiano - Biella Rugby 40-11 (32-6)

Marcatori. Mete: Boraso. Panalty: Varese (2). Biella Rugby: Savatteri; Cafaro, Marazzato, Boraso, Ciano; Longo, Varese; Zanotti (cap.), Passuello, Morandini; Bottero, Bodone; Bortolot, Zignone, Zaporozhets. A disposizione: Nesterenko, Givonetti, Poli, Mafidon, Tosetti.

Andrea Caputo, coach: “Partita dai due volti. Nel primo tempo Biella patisce la fisicità dei torinesi, nella ripresa i ragazzi sono riusciti ad innescare un gioco più spumeggiante ed una difesa aggressiva riuscendo in questo modo a creare complessivamente più gioco”.

UNDER 17

28.01.23

Biella Rugby – Volvera Rugby 59-0 (31-0) Marcatori. Mete: Salussolia (2), Besso, Silvestrini, E. Castello, Pavesi, Borno, Chiorboli (2). TrasformazioniSalussolia (7). Biella Rugby: Rava; D’Herin (54’ Formigoni), Meneghetti (41’ Chiorboli), E. Castello, Pellegrini; Salussolia (cap.), Besso (41’ Pavesi); Borno, Gnesotto, M. Castello (49’ Pagliano); Poli (41’ Marangon), Mosca (41’ Avanzi); Silvestrini, Curatolo (41’ Cacopardo), Bredariol. A disposizione: Stanichievici, Mafrouh, Trocca, Molinati Gal, Fusaro, Panizza, Panetti.

Marco Porrino, coach: "Buona prestazione attitudinale dei ragazzi che hanno imposto dal primo minuto un buon ritmo cercando di giocare tutti i palloni. Il risultato ampio testimonia la volontà di giocare tanto: questo ha portato ad alcuni errori nel possesso della palla, ma dimostra anche la determinazione ad osare in ogni situazione ed è normale alla loro età che questo li porti anche a commettere alcuni errori. Comunque buona prova dei ragazzi, e soprattutto ottimi alcuni nuovi giocatori che hanno dimostrato di essere in grado di tenere il campo".