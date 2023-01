AIB Biella lancia un appello ai giovani, "Aiutateci a difendere i boschi"

Incendi ed emergenze naturali non spaventano i volontari antincendio della squadra Biella Orso, ma la grande sfida dell’Associazione è quella di trovare nuove e giovani mani disposte ad aiutare. Se, negli anni, il numero di volontari è rimasto abbastanza stabile, oscillando tra i 20 e i 30, quello che è nettamente cambiato è l’età media.

“Cerchiamo volontari giovani perchè pian piano diventiamo sempre più anziani e dopo i 65 anni non si può operare con attacco diretto al fuoco” spiega Rodolfo Gilardi, presidente della squadra AIB di Biella. In oltre quarant’anni di volontariato, Gilardi ha assistito ad un calo progressivo dell’interesse per la protezione dei boschi tra i più giovani: “Facciamo anche interventi nelle scuole - racconta il presidente - dove spieghiamo come operiamo, in che cosa consiste il nostro lavoro, presentiamo i nostri mezzi. E fino alle elementari sono tutti attenti i bambini e fanno domande, mentre dalle medie in su i ragazzi perdono interesse e sensibilità”.

La fascia d’età a cui si rivolge l’appello dell’Associazione è proprio quella che sembra aver perso di più la passione per la salvaguardia del territorio, ovvero i ragazzi dai 16 anni in su. Prima del compimento della maggiore età, infatti, è già possibile entrare a far parte del corpo volontari svolgendo attività di supporto, mentre dopo i 18 anni, e la dovuta formazione, si può entrare in azione. Gli unici requisiti richiesti sono impegno e interesse, oltre a una buona dose di volontà di sporcarsi le mani sul campo. Ogni volontario, poi, può crescere all’interno dell’Associazione seguendo i corsi di formazione per caposquadra o per la gestione di attrezzature speciali.

Oggi sono 250 i volontari sparsi per il territorio provinciale, divisi in 27 squadre, e il loro impegno si estende anche ad operazioni di supporto alla protezione civile in caso di alluvioni, frane o altre emergenze di natura atmosferica. “La nostra speranza è che i giovani si avvicinino all’Associazione per difendere i boschi”, conclude Gilardi, “E che vengano tranquilli, che qui siamo una famiglia”.

Chiunque fosse interessato a entrare nel corpo volontari può rivolgersi alla squadra locale del proprio comune, ai carabinieri forestali oppure visitare il sito web regionale https://www.corpoaibpiemonte.it/e provinciale https://www.aib-biellaorso.it/