A Magnani/Protti la Louisiana della Befana

Venerdì 6 gennaio al Golf Club Cavaglià è scattata la stagione agonistica 2023 con la Louisiana della Befana a coppie sulla distanza di 18 buche che ha visto al via oltre 50 partecipanti. I migliori sono stati Giancarlo Magnani e Paolo Protti primi nel lordo con 41 punti. Nel netto al 1° posto Antonio Mazzei/Roberto Marcianesi con 43 seguiti da Juyi Takahashi/Pasquale Albanese con 42 e Roberto Lanza/Massimiliano Giribaldi con 40. Prima coppia mista Ketty Giannantonio/Ernesto Iacangelo con 38. Il 2023 al Golf Club Cavaglià si apre con una bella sorpresa per gli appassionati.

Quest’anno per il classico Trofeo d’Inverno ci sarà infatti in palio un superpremio del valore di circa 1000€, ovvero il carrello elettrico di ultima generazione PowaKaddy CT6 incluso di borsone, portaombrello e portascore. La prima tappa si giocherà domenica (18 buche Stableford 2 categorie). Le altre gare valide per il circuito si giocheranno domenica 22-29 gennaio / 5-19 febbraio / 5 marzo. La classifica del circuito sarà data dalla somma dei migliori 4 score netti sulle 6 gare. Previsti, oltre al 1° netto, premi anche per il 2° netto e il 1° lordo del circuito. In ogni tappa ci sarà premiazione e a seguire rinfresco (regolamento completo in segreteria). Info e iscrizioni 0161/966771 – segreteria@golfclubcavaglia.it.