Al via il 18° Bear Wool Volley

Il conto alla rovescia è finito per il 18° Bear Wool Volley, il Torneo Internazionale di pallavolo giovanile che, per tanti anni (prima della “pausa forzata” dovuta al “lockdown anti-covid”), all’inizio di gennaio ha portato il Biellese alla ribalta del mondo del volley.

Il Torneo inizierà oggi, martedì 3 gennaio 2023, al Pala Bonprix di via Pajetta, a Biella, con la registrazione delle squadre partecipanti; e terminerà giovedì a fine giornata, al PalaForum del Centro Commerciale Gli Orsi di Biella, dove si terrà la consueta, scenografica cerimonia di premiazione.

Come sempre organizzato dall’associazione Bear Wool Volley, di cui fanno parte le società sportive A.P.D. Quaregna, A.S.D. Occhieppese Pallavolo, Scuola Pallavolo Biellese, Gaglianico Volley School, Lessona Volley, Splendor Cossato, Sprint Virtus Biella e G.S. Tollegno, il Bear Wool Volley 2023 si giocherà a Biella (al PalaForum, al PalaBonprix, al PalaSarselli di Chiavazza e nelle palestre Belletti Bona, Massimo Rivetti e I.T.I. “Q.Sella”) e nelle palestre di altri dodici comuni della provincia (Tollegno, Sagliano Micca, Pralungo, Pollone, Mongrando, Gaglianico, Verrone, Vigliano Biellese, Lessona, Cossato, Candelo e Valdengo).

Le partite oggi inizieranno alle ore 10 e, per tutta la giornata si giocheranno le gare di qualificazione. Poi, a fine pomeriggio, tutti gli atleti partecipanti si raduneranno in Piazza Vittorio Veneto, a Biella, da dove partirà la tradizionale sfilata in via Italia; che si concluderà in Piazza Duomo, con la cerimonia di presentazione delle squadre.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.bearwoolvolley.it, dove verranno anche pubblicate (nei giorni del Torneo) le classifiche finali.