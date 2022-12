5 token da tenere d’occhio durante il bear market per potenziali rendimenti a lungo termine

Non si può negare che il mercato ribassista sia in pieno svolgimento per gli evangelisti delle criptovalute. I token principali valgono il 90% meno di un anno fa, inoltre il mercato continua ad andare al ribasso di settimana in settimana.

Con i mercati delle criptovalute in calo, non c'è tregua per gli acquirenti o i long trader, infatti si è innescata una dinamica in cui gli investitori non hanno alcun guadagno mentre il mercato continua ad affondare.

Ciò su cui ci si deve concentrare sono i rendimenti a lungo termine, perché non è il momento per ottenere profitti a breve termine.

Una delle opzioni di rendimento a lungo termine più significative sono i progetti che si stanno attualmente costruendo durante il bear market: ecco cinque token su cui ogni investitore di criptovalute dovrebbe concentrarsi adesso.

1. D2T – Come rendere i trader più profittevoli

Dash 2 Trade è una piattaforma di analisi crypto che aiuterà i trader a guadagnare di più.

La piattaforma Dash 2 Trade fornisce segnali di trading di criptovalute, previsioni di mercato approfondite e analisi social a livello aziendale, per aiutare i trader a prendere decisioni di investimento più informate. La piattaforma consente inoltre agli utenti di creare e testare nuove strategie di trading, senza rischiare capitale vivo, e tenere traccia delle ultime notizie e dei dati essenziali on-chain.

Dash 2 Trade sta attualmente ospitando una prevendita per il suo token D2T, che alimenterà l'intera dashboard: è in corso da poco più di un mese ed è già riuscita a raccogliere 7,5 milioni di dollari, durante uno dei bear market più devastanti.

Gli investitori sembrano desiderosi di entrare nella prevendita D2T, visto che il team che c’è dietro ha già sviluppato Learn 2 Trade, una piattaforma di segnali FX e una piattaforma educativa che ha al suo attivo oltre 70.000 utenti. Il team ha le competenze e l'esperienza necessarie per rendere Dash 2 Trade un progetto gemello di Learn 2 Trade e quindi avere altrettanto successo.





2. IMPT - Spingere le criptovalute e il mondo verso un futuro più verde

IMPT è un token pronto a cambiare la direzione futura delle criptovalute e a renderle più sostenibili dal punto di vista ambientale, aiutando le persone e le aziende a ridurre la loro impronta di carbonio.

L’intenzione è quella di mettere a disposizione crediti di carbonio come NFT, rendendoli autentici e tracciabili. Il mercato consentirà agli utenti di acquistarli, venderli e ritirarli facilmente, così da contribuire positivamente alla salvaguardia dell’ambiente.

La prevendita per il token IMPT è attualmente in corso e si sta esaurendo molto rapidamente: si sono già raccolti oltre $ 13 milioni nelle poche settimane.

Gli investitori si stanno interessando sempre più a IMPT e il progetto continua ad annunciare nuove collaborazioni sulla sua piattaforma di shopping: questa consente agli utenti di guadagnare crediti di carbonio come cashback, quando fanno acquisti online.

Marchi di importanza mondiale come Netflix, Samsung, Puma, Microsoft e The North Face si sono già affiliati alla piattaforma commerciale IMPT, infatti hanno destinato una percentuale delle loro vendite a progetti ecosostenibili. Quando un utente acquista sulla piattaforma, questo margine viene trattenuto come token IMPT, fino a quando non ce ne sono abbastanza per acquistare un credito di carbonio.

IMPT rende accessibile il mercato dei crediti di carbonio a tutti e chi è attento ai problemi ambientali ne sarà attratto quando verrà lanciato nel 2023. Il momento migliore per entrare nel progetto è durante la prevendita, che consente di acquistare i token al prezzo più basso possibile .

3. Tamadoge - Un meme coin a lungo termine con utilità reali

Tamadoge è un divertente ecosistema play-to-earn che è salito alla ribalta all'inizio di quest'anno. Il suo token è stato lanciato su OKX e ha prodotto immediatamente un guadagno del 900% per i trader. Inoltre, chi ha investito nella prevendita, ha ricevuto rendimenti fino a 18x.

Tamadoge è un meme coin che fornisce utilità ai suoi possessori. Si tratta di un gioco che consente agli utenti di allevare, addestrare e far combattere cuccioli Tamadoge NFT, per guadagnare punti e scalare una classifica. Il giocatore con il maggior numero di punti ogni mese può richiedere il montepremi.

Il progetto è destinato a essere a lungo termine in quanto si propone di elevare lo standard nella comunità dei meme coin. Dopo aver lanciato il gioco P2E, il team intende anche lanciare un metaverso, una serie di giochi P2E arcade e persino portare la realtà aumentata nelle criptovalute, consentendo agli utenti di interagire con i propri animali nel virtuale come se si trovassero nella stessa stanza.

Quindi Tamadoge è sicuramente un token da tenere sotto controllo, se si vogliono ottenere guadagni a lungo termine.

4. RobotEra - Un gioco futuristico di costruzione di mondi

RobotEra è un crypto metaverso di costruzione di pianeti simile a The Sandbox. Gli utenti assumono l'avatar di un robot nel gioco e hanno il compito di gestire il territorio e contribuire a creare il nuovo metaverso. Questo progetto è un multiverso condiviso, connesso con altri mondi e comunità NFT.

Ci sono numerose possibilità per i giocatori di guadagnare come, per esempio, la coltivazione di alberi sacri, la vendita di NFT, la pubblicità sulla terra, l'organizzazione di eventi, la gestione di comunità e lo staking di token. Inoltre, gli utenti possono partecipare a sfide di ricerca a Central City, per vincere ricompense.

Il token di utilità usato per RobotEra è TARO, sfruttato per transazioni e interazioni.





5. Silks - Il primo ecosistema P2E al mondo basato su derivati ​

Silks non ha ancora un token crypto, ma la collezione NFT di Silks Avatar è un token di cui si ha bisogno, se si desiderano guadagni a lungo termine. Il primo lotto di Silks Avatar è stato messo in commercio all'inizio dell'anno: sono state le migliori società di investimento e importanti collezionisti di NFT ad acquistarli. In totale, cinque possessori di NFT Bored Ape Yacht Club hanno acquistato i Silks Avatar.

Ciò che ha spinto a questo acquisto è stato il metaverso di Silks, un progetto che replica l'industria delle corse di cavalli purosangue del mondo reale: si tratta del primo progetto P2E basato su derivati​, che premia in base ai risultati del mondo reale. Quindi, per fare un esempio, se si possiede l'NFT di Silks Horses che vince nelle gare del mondo reale, si viene ricompensati nel metaverso di Silks.

C’è quindi bisogno di uno degli avatar di Silks per partecipare al metaverso, guadagnare ricompense e mintare i cavalli. Si stima che i proprietari di cavalli spendano fino a $ 60.000 alle aste per quelli da corsa: dato che i Silks Horses sono derivati ​​di questi cavalli, non ci si sorprenderà di vedere il loro valore salire alle stelle in futuro.