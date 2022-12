Centro Ottico Reverchon: “Buone feste con un negozio tutto rinnovato per i nostri clienti biellesi”

Il Centro Ottico Reverchon di Biella augura, a tutti i suoi clienti ed amici del territorio biellese, tanti cari auguri di buone feste.

Chi, passeggiando per il centro storico, si è trovato davanti alla storica sede di Via Italia 15 in queste settimane, avrà senz’altro avuto modo di notare qualche cambiamento: il punto vendita, infatti, proprio quest’anno è stato completamente rinnovato.

“Siamo davvero contenti, insieme a tutto il nostro gruppo, di poter confermare la nostra presenza professionale, sempre con grande innovazione nel mondo dell’ottica e dell’optometria, nei locali rinnovati, con prodotti sempre nuovi, siamo pronti ad affrontare con energia i prossimi anni, fornendo un servizio sempre migliore ed ogni anno più accurato, per soddisfare anche le esigenze più sofisticate dei nostri clienti”.

In negozio si potranno trovare i marchi più rinomati del settore come lenti Zeiss, le lenti a contatto Johnson, Ciba, tutti i prodotti targati Luxottica, ma ancora Ray-Ban e molte altre marche di altissima qualità. È inoltre sempre attiva la promozione “1+1”, che permette al cliente di ricevere un occhiale di scorta gratis per ogni tipologia di occhiale da vista acquistato.

Per informazioni: Tel. 015 34789

Sito: www.reverchon.it