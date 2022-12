Ginnastica Biella alle finali Nazionali di Padova

Ginnastica Biella è stata ancora presente alle finali Nazionali di Padova del 3 e 4 dicembre 2022, con le sue atlete di punta, accompagnate come sempre dalla Tecnica Irina Sitnikova. Eleonora Ghione, tesserata per la PSG Auxilium di Genova e Anna De Filippis, felicissima d'essere stata convocata inaspettatamente alla finale sulla Trave.

Eleonora, in categoria Senior 1, dopo aver fatto qualche errore alle Parallele e alla Trave, ha invece ben figurato con un ottimo Volteggio (10° posto assoluto) e un buon Corpo Libero, piazzandosi alla fine all'11° posto in classifica generale. Sicuramente un buon finale di stagione per Lei.

Anna, in categoria Junior 3, con una partecipazione su un solo attrezzo, ha "giocato" il tutto per tutto, svolgendo un esercizio con elementi nuovi, arrivando comunque al 20° posto. Sicuramente una stagione in crescita per lei e la soddisfazione d'aver potuto partecipare ad una finale Nazionale Gold per la prima volta.

A queste ragazze, che si allenano ogni giorno presso Ginnastica Biella, vanno i nostri complimenti per quanto fatto quest'anno e gli auguri per la prossima stagione agonistica.