“Prepariamo la corona d’avvento” con La Fiaba

Oggi, venerdì 25 novembre, alle 20:45, presso La Fiaba, Associazione per la Pedagogia Steineriana con sede a Biella (in via Mazzini 31/A) ci sarà un laboratorio per adulti in cui si prepareranno corone d’avvento e ghirlande decorative.

Il programma per le feste de La Fiaba prosegue sabato 26 novembre al rione Barazzetto di Biella (in Strada Caneparo 5) con il Bazar di Natale. Alle 10 ci sarà “Facciamo le candele”, un laboratorio per bambini dai 7 anni. Alle 16 musica di Natale e cioccolata.

L'iscrizione ai laboratori è obbligatoria contattando Ornella (3339258939) oppure Roberta (3663710181).