Leo Club Biella, torna in via Italia la casetta natalizia

Anche quest’anno, come da tradizione da ormai circa trent’anni, i giovani soci del Leo Club Biella tronano nel centro cittadino, in via Italia (tra Palazzo Oropa e la Chiesa della SS. Trinità), con la “Casetta natalizia” a offrire ai passanti, in cambio di una libera offerta, bevande calde, tra cui il famoso vin brulé. La casetta sarà aperta, a partire dal 25 novembre e fino all’Epifania, ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 14:30 alle ore 19. Aperture straordinarie sono, altresì, previste in occasione della Festa dell’Immacolata e in altri giorni durante le settimane delle feste natalizie, che verranno successivamente annunciati.

Inoltre, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, l’associazione tornerà a servire il vin brulé anche nella notte di Natale, subito dopo la Messa. «Il ricavato proveniente da quest’attività, quest’anno, sarà destinato per il finanziamento di una borsa di lavoro, a favore di uno degli ospiti neomaggiorenni della casa di accoglienza “Una casa per crescere”», spiega Marta Barbirato, Presidente del Leo Club Biella; «avendo già nello scorso anno partecipato a questo progetto portato avanti dal Comune di Biella, finanziando l’acquisto di arredo e suppellettili della casa, ci è sembrato opportuno non interrompere questa importante collaborazione e continuare ad aiutare questi ragazzi, affinché possano inserirsi anche nel modo lavorativo per acquisire una loro indipendenza».