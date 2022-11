Clean Planet, torna a Cossato la giornata a favore dell’ambiente

Come anticipato in un precedente articolo (leggi su: Clean Planet a Cossato, raccolti 425 litri di rifiuti dai volontari: “L'obiettivo? Tenere pulito il pianeta”), tornano nel Biellese le iniziative a favore dell’ambiente, portate avanti da “Clean Planet for a green future”, uno dei tanti progetti portati avanti da YGPT, realtà internazionale che sta per “Youth for Global Peace and Transformation” (giovani per la pace e la trasformazione nel mondo). L’obiettivo? Raccogliere una nave container piena di rifiuti.

Il ritrovo è a Cossato, alla parrocchia di San Defendente, alle 10 di sabato 26 novembre. Si consiglia l’uso di guanti da giardino, o da lavoro, e scarpe comode. Per info: 339.5250675.