L'inverno premia le montagne biellesi: forte affluenza nel periodo natalizio FOTO e VIDEO

Durante il periodo delle festività, la montagna biellese ha registrato un’elevata affluenza, attirando residenti e un numero crescente di visitatori provenienti da altre province.

Le Alpi Biellesi, vestite d’inverno, hanno fatto da cornice a giornate intense, animate da famiglie, sportivi, escursionisti e appassionati della montagna che hanno scelto di rallentare i ritmi e concedersi una pausa immersi nella natura. Dallo sci alle camminate, dagli eventi in quota agli itinerari più frequentati, il territorio ha attratto un pubblico eterogeneo e assortito. C’è chi ha vissuto la montagna in modo attivo, chi ha preferito una passeggiata o una giornata all’aria aperta con amici e parenti, e chi si è semplicemente fermato a osservare il panorama o ha scelto di concedersi un pranzo o una cena, godendo di una vista privilegiata sulla pianura e le sulle valli sottostanti.

Al pari dei grandi eventi, che da anni dimostrano la capacità del territorio di attrarre pubblico, il Biellese può contare su un ventaglio ampio di opportunità turistiche. Con una gestione corretta dei flussi e uno sforzo condiviso tra enti, istituzioni e operatori, il territorio è nelle condizioni di accogliere un numero sempre maggiore di visitatori curiosi, rispettosi e desiderosi di vivere esperienze nella natura. Guardarsi attorno, osservare gli esempi virtuosi di chi ha saputo costruire proposte originali e puntare sull’unicità dei nostri territori offre uno spunto tutt’altro che grezzo, per costruire esperienze particolarmente attrattive.

Dalla Conca di Oropa all’Oasi Zegna, il Biellese invernale si distingue per un territorio riconoscibile e unitario, capace di offrire uno sguardo privilegiato sulla pianura e, al tempo stesso, una proposta turistica ampia e diffusa: piste da sci, percorsi panoramici e una fitta rete di sentieri fruibili anche in presenza di neve. Un patrimonio che, come già dimostrato dai grandi eventi e dalle iniziative natalizie tuttora in corso – dai mercatini ai presepi – conferma la capacità del territorio di attrarre pubblico. La sfida, ora, è trasformare questa unicità in una seconda fase di sviluppo, puntando su offerte turistiche strutturate in grado di trattenere i visitatori più a lungo. In questa direzione si muove anche l’analisi del GAL Montagne Biellesi, che richiama la necessità di strategie condivise, infrastrutture adeguate e una governance coordinata per costruire un’offerta riconoscibile, sostenibile e capace di valorizzare le identità locali.