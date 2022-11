Clean Planet a Cossato, raccolti 425 litri di rifiuti dai volontari: “L'obiettivo? Tenere pulito il pianeta”

Sono sempre più numerose le iniziative a favore dell'ambiente. E anche nel Biellese, non si resta a guardare. L'ultima, in ordine di tempo, è avvenuta domenica scorsa, nel centro di Cossato. Si tratta di “Clean Planet for a green future”, uno dei tanti progetti portati avanti da YGPT, realtà internazionale che sta per “Youth for Global Peace and Transformation” (giovani per la pace e la trasformazione nel mondo).

L'obiettivo? Mantenere pulito il nostro habitat e portare una maggiore consapevolezza tra i cittadini sulla necessità di aiutare e proteggere il pianeta. Così, a Cossato, alcuni volontari dall'animo generoso e altruista hanno cominciato ad attivarsi. Come Giulia Longhini che, ai taccuini di Newsbiella.it, ha raccontato la sua esperienza: “Non è la prima volta che prendo parte a simili appuntamenti. Già in Austria ne avevo apprezzato il messaggio profondo, così ho deciso di attuarlo anche nel Biellese con l'aiuto di altri amici. Dopo la prova generale di Ghislarengo, lo scorso settembre si è cominciato a Cossato. E quello di domenica è stato il secondo evento”.

Nove i volontari presenti che, partiti dal mercato coperto cittadino, hanno ripulito le due passeggiate pedonali che si affaciano al torrente Strona. “Un bel momento – confida – Mi ha colpito il senso di gratitudine di chi, vedendoci, si è fermato per complimentarsi con tutti noi. Sicuramente un bel momento che conserverò nel cuore”. Inoltre, in due ore di intervento, sono stati raccolti circa 425 litri di rifiuti, tra indifferenziata, plastica, carta, alluminio e vetro. Ma perchè litri e non chili? “È più facile misurare con questa unità di misura – sottolinea – Lo scopo di Clean Planet per il 2022 è quello di raccogliere ben 75mila litri di rifiuti. Cioè riuscire a riempire una nave container”.

Al loro fianco anche il Comune. “Li ringrazio enormemente, si è creata una bella collaborazione – spiega – Ci hanno aiutato a smaltire tutta l'immondizia raccolta. Grazie di vero cuore”. E se qualcuno volesse contribuire a queste raccolte? “Chiunque può venire per aiutare, basta davvero poco per rendere più pulito questo mondo. Inoltre, se qualcuno vedesse rifiuti per strada, o nei boschi, può compilare un modulo specifico, a disposizione sui nostri canali social e web, e partecipare a Clean Planet. Inoltre, se qualcuno volesse saperne di più o creare un gruppo Clean Planet nella propria zona può scrivere a info@ygpt.eu o al numero 340.0817252”. E sulle prossime iniziative, le idee sono chiare: “Stiamo valutando diverse location biellesi per il mese di novembre e dicembre – conclude – Per tempo informeremo tutti gli interessati”.