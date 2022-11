Bottom Up!, a Torino 7 nuovi progetti di trasformazione di spazi pubblici all’aperto

Lunedì 21 novembre, dalle 17.30 alle 19.30 al Sala G. Agnelli del Centro Congressi Unione Industriali, in Via Vincenzo Vela 17 a Torino, si terrà la seconda edizione del processo di rigenerazione dei luoghi Bottom Up! presenta pubblicamente i 7 progetti di trasformazione di spazi pubblici all’aperto, frutto della co-progettazione delle comunità di 7 centri civici a Torino e in Piemonte con collettivi di architettura.

Un’occasione per conoscere di persona l’esperienza generativa di Bottom Up! e condividere riflessioni sul ruolo dell’architettura e del crowdfunding nelle trasformazioni urbane dal basso.

Dopo i saluti e le presentazioni istituzionali, sul palco infatti si alterneranno le sette realtà che stanno portando avanti i sette processi di rigenerazione per altrettanti spazi civici, i quali avranno a disposizione 8 minuti ciascuno per raccontare alla platea i progetti su carta e le attività in corso, con l’obiettivo di convincere la platea a contribuire con una donazione alla loro trasformazione in realtà.

A speech conclusi seguirà un momento di networking, per avere tutti la possibilità di conoscerci, di parlare di persona con gli autori dei processi di rigenerazione, per conoscere nel dettaglio i progetti ed per scegliere eventualmente di contribuire alla loro realizzazione con una donazione.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria e la partecipazione prevede il riconoscimento di 2 CFP per architetti.

Il programma nel dettaglio al link

https://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/bottom-up-7-progetti-per-7-centri-civici/

La campagna di crowdfunding al link

https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-floating-forest-uno-spazio-verde-per-hydro-a-biella/