Trovato in fin di vita, vani i tentativi di rianimarlo. Dramma a Chiavazza per un 44enne

Non risponde al campanello, trovato in fin di vita. Dramma a Chiavazza per un 44enne

Dramma a Chiavazza, in via Poma, dove ieri sera lunedì 14 novembre intorno alle 19,30 sono intervenuti i Vigili del Fuoco, allertati dopo la chiamata del fratello di un uomo di 44 anni che non apriva la porta e non rispondeva.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto l'alloggio con l'ausilio dell'autoscala, sono entrati dal balcone, ed hanno permesso l'accesso agli operatori del 118 che, trovato l'uomo in fin di vita, hanno tentato di rianimarlo.

Purtroppo la situazione era disperata e per il 44enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto, sono arrivati anche gli agenti di Polizia.

Al momento non sono note le cause del decesso dell'uomo che parrebbe sia da imputarsi a cause naturali.