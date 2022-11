Rubati mezzo e strumenti lavoro da magazzino del Comune, l'ira di Filoni: “Sfregio per tutta Mongrando”

“È stata violentata un'intera comunità. In un momento storico come questo, è un fatto di una gravità inaudita. Sono davvero imbufalito”. Trattiene a stento la rabbia il sindaco di Mongrando Antonio Filoni, all'indomani del furto compiuto nei giorni scorsi all'interno di un magazzino comunale.

Portati via dai ladri un mezzo apecar, insieme ad attrezzature e materiale vario, utilizzato per la cura delle aree verdi. È in fase di quantificazione l'ammontare del danno ma stando alle prime stime si parla di una cifra superiore ai 30mila euro. “Uno sfregio per tutta Mongrando – commenta il primo cittadino – Ci siamo accorti ieri mattina e, assieme ai cantonieri, sono andato a fare denuncia ai Carabinieri. Sono stati sottratti mezzi di lavoro importanti per gli interventi di manutenzione in paese. Mi auguro che le indagini riescano a identificare questi delinquenti. Non è possibile un fatto del genere”.