Truffe agli anziani, come difendersi? Se parla a Viverone con i Carabinieri (foto di repertorio)

Come evitare le trappole dei truffatori? Sono sempre frequenti i casi di malintenzionati che carpiscono la fiducia delle persone anziane per mettere a segno le loro truffe.

Pertanto il comune di Viverone, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Cavaglià, ha organizzato per il giorno mercoledì 16 novembre alle 15 presso la Biblioteca Comunale, un incontro dal titolo “Truffe agli anziani. Come difendersi”. Relatore dell'evento il Luogotenente Mario Rosario Salvato.