Pro Loco, Unpli festeggia i sessant’anni

Unpli festeggia i sessant’anni e anche l’Unione Nazionale delle Pro Loco Piemonte festeggia la speciale ricorrenza.

Le Pro Loco del Piemonte furono fra le prime ad aderire alla neonata Unione delle Pro Loco Italiane, nata nel 1962 per iniziativa dei veneti Quirino Borin, Michele Benetazzo e Armando Paris. Fra i dirigenti locali spiccò subito la figura di Nanni Vignolo, presidente della Pro Loco di Cavour che divenne il motore, la “locomotiva” dell’Unpli Piemonte di cui fu a lungo presidente e che da sempre e per logica conseguenza ha sede fin dall’inizio a Cavour (To).

Per ricordare lui e i padri fondatori dell’Unpli Piemonte si terrà a Torino nella sede della Città Metropolitana a Palazzo Cisterna venerdì pomeriggio 11 novembre un incontro a cui saranno presenti i vertici nazionali dell’Unpli, presidenti delle Unpli di Lombardia, Toscana, Sardegna, Lazio e Trentino ed esponenti delle istituzioni regionali, provinciali e cittadine

In quell’occasione saranno insignite le Pro Loco centenarie del Piemonte e poi premiate le personalità delle Pro Loco che si sono distinte e che sono state segnalate per il Premio Locomotiva (segno distintivo con cui era conosciuto) dedicato all’indimenticato Nanni Vignolo.

Certa per ora la presenza del presidente nazionale Unpli Antonino La Spina; dei presidenti regionali Pietro Segalini, Lombardia, Mauro Giannarelli, Toscana, Monica Viola, Trentino, Mauro Nardocci, Lazio, e Raffaele Sestu, Sardegna Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio sarà in videocollegamento, in sala gli assessori regionali Fabio Carosso e Vittoria Poggio, poi il consigliere regionale Alberto Avetta; per la Città Metropolitana saranno presenti il vice presidente Jacopo Suppo ed Antonio Saitta, ex presidente Provincia di Torino; per la città di Torino sarà presente l’assessore Gianna Pentenero.

La tappa piemontese dei festeggiamenti dei 60 anni dell’Unpli segue una serie di iniziative realizzate in tutto il 2022 ed anticipa di poco la chiusura nazionale degli stessi che si terrà a Roma ad inizio dicembre.

Nanni Vignolo

Nato a Cavour, fu allievo salesiano a Perosa Argentina, iniziando lì l’apprendistato di artigiano orefice, sobbarcandosi lunghi anni di sacrifici e rinunce sino a ritornare al negozio di famiglia che allargherà. Il lavoro, negli anni giovanili, è stato alternato alla pratica sportiva dapprima come giocatore di qualità del Cavour Calcio e poi come arbitro nelle varie categorie. Il matrimonio con la signora Ida ha coinciso con l’inizio dell’impegno in Pro Loco di cui divenne presidente nel 1979. Nanni ha guidato per 22 anni l’associazione. Nel 2003 passò la mano per affrontare altri è più impegnativi traguardi con l’Unpli del Piemonte e con quello Nazionale. Poi una lunga malattia e la sua scomparsa il 4 ottobre del 2008.