Altri guai per l'assassino di Stefano Leo: chiesti due anni per stalking a ex datore di lavoro

Due anni di reclusione per stalking, diffamazione e tentata estorsione è la richiesta di condanna formulata oggi in tribunale a Torino per Said Mechaquat, l'uomo che nel febbraio del 2019 uccise con un coltellata il giovani biellese Stefano Leo, mentre percorreva un vialetto sul lungo Po.

30 anni per l'omicidio di Stefano Leo

Per quel fatto di sangue Said sta scontando nel carcere di Ivrea una condanna a 30 anni di reclusione. Nel processo di giovedì è invece chiamato a rispondere di episodi che avrebbe commesso nel 2018 ai danni del suo ex datore di lavoro, il titolare di una focacceria nel centro storico di Torino. Nel corso dell'udienza Said, dalla gabbia destinata ai detenuti, ha interrotto la requisitoria del pubblico ministero Manuela Pedrotta perché "dice solo cavolate e non è obiettiva", quindi ha chiesto e ottenuto di essere portato via dall'aula.

Insulti alla pm durante la requisitoria

"All'inizio - ha raccontato Pedrotta - il rapporto di lavoro era soddisfacente. Di Said erano tutti contenti. Poi successe qualcosa in concomitanza con l'incrinatura del rapporto dell'uomo con la fidanzata: lui diventò sciatto e aggressivo. Il titolare, che gli era affezionato, lo trasferì in un altro locale. Ma ormai Said non era più quello di una volta: era stato lasciato dalla compagna, non poteva più vedere il figlio, si drogava".

In quel periodo fu anche condannato per maltrattamenti nei confronti della donna. Nel febbraio del 2019 uccise Stefano Leo e, dopo essersi consegnato ai carabinieri, spiegò di avere scelto una vittima a caso per sfogare una sua situazione di disagio.