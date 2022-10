Biella Corse al Rally del Rubinetto

Presenza significativa di Biella Corse al 29° Rally del Rubinetto, gara a validità nazionale che si corre questo fine settimana fra le province di Novara e Vercelli.

“Abbiamo al via tre R5, quattro equipaggi e un navigatore” spiega il “Team Manager” di Biella Corse, Alberto Negri, “tutti in condizione di ben figurare!”.

I primi “Biella Corse” a prendere il via saranno, col numero 5, Daniele Bestetti e Mattia Nicastri, per la prima volta alla guida di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5). “Il loro è a tutti gli effetti un esordio con questa vettura, non vediamo davvero l’ora di vederli all’’opera!”

Due posizioni più dietro, con il numero 7, partiranno invece Federico Romagnoli e Tullio Tonati, su di una Volkswagen Polo R5 (gruppo RC2N, classe R5) messa a loro disposizione dalla Pool Racing di Cassano Spinola, in provincia di Alessandria. “Per Federico questa è la gara di casa, un appuntamento a cui tiene moltissimo. Lui è molto bravo e ha la macchina giusta … vedremo cosa riuscirà a fare!”.

La terza R5 Biella Corse sarà quella di Pierangelo Tasinato e Luca Pieri, che partiranno con il numero 15 sulle portiere della loro Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5). “Pierangelo e Luca hanno già corso insieme anni addietro … per loro è quindi un ritorno. Va ricordato che questa gara è, per il nostro pilota, particolarmente importante perché con un buon risultato, dovrebbe avere matematicamente vinto la classifica della categoria “Over 55” della Coppa Italia I Zona. Un bel risultato che lo dovrebbe vedere convocato per la finale nazionale del prossimo mese!”

Finite le R5 col numero 42 partiranno Fausto Ingignoli e Stefano Pistoresi, in gara sulla consueta Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4). “Fausto sarà per la prima volta in gara con questo navigatore ma non mancherà di ben figurare. E’ un pilota esperto e anche per lui, che è di Varallo Pombia, questa è la gara di casa. Un equipaggio sicuramente da tenere d’occhio!”.

Va ricordata, infine, la presenza del navigatore Biella Corse Ilvo Rosso, che in questa occasione sarà al via a fianco del pilota Giacomo Bizzini sulla Opel Kadett GSI (gruppo RC5N, classe N3) numero 59.

La gara, organizzata dalla Pentatlon Motor Team in collaborazione con Turbomark Rally Team, partirà alle 16,31 di sabato 15 ottobre dalla Piazza 1° Maggio di San Maurizio d'Opaglio e si concluderà domenica 16 a partire dalle 16,31 in Piazza Mazzini a Borgosesia. In programma ci sono sabato due passaggi sulla prova, "Gianni Piola" (di 8,23 chilometri); domenica invece i concorrenti affronteranno altre cinque prove ricavate da tre passaggi sul tratto "Colma" (di 8,40 chilometri) e due sul "Citta di Borgosesia" (di 9,52 chilometri). In totale percorreranno 290,52 chilometri, di cui 60,70 di prove cronometrate.