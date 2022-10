SPB Ilario Ormezzano Sai, sabato primo impegno in casa con Ovada

Dopo il buonissimo inizio di campionato, la SPB Ilario Ormezzano Sai si appresta a giocare la sua prima partita tra le mura casalinghe. Sabato sera alle 20.30 al PalaPajetta i biellesi ospiteranno Ovada, squadra da anni militante in Serie C. Sarà la prima occasione di vedere la prima squadra della Scuola Pallavolo Biellese in una partita ufficiale e uno spettacolo imperdibile.

“Le prime partite sono sempre insidiose - dice il libero della prima squadra Stefano Vicario -. Chiunque sia dall’altra parte della rete, in questo periodo noi dobbiamo pensare al nostro gioco e a prendere il ritmo gara. Sabato sarà fondamentale rimanere concentrati sulla gara e divertirci come sappiamo fare. Spero che saremo accompagnati da una bella cornice di pubblico, che la scorsa stagione ci ha supportato tantissimo.” Appuntamento a sabato alle 20.30 al PalaPajetta.