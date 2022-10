Biella, Corradino: "Il caro bollette non spegnerà le luminarie di Natale"

"Gli aumenti delle bollette non spegneranno le luminarie di Natale a Biella - scrive il primo cittadino di Biella nella sua pagina Facebook - . Risparmio e moderazione devono essere i primi due elementi da tenere in considerazione, ma di certo né io, ne tanto l’amministrazione che rappresento, abbiamo intenzione di ‘spegnere’ il Natale. Sono certo che i cittadini di Biella capiranno e approveranno in gran parte i nostri sforzi. Intorno a noi, purtroppo, tutti i territori fanno i conti col “caro energia” e non possiamo, per altro, non mettere al primo posto le difficoltà delle famiglie e delle imprese, anche in quella che sarà la programmazione pubblica relativa al Natale 2022. Questo è un periodo delicato per la nostra nazione e per il nostro mondo a causa della crisi energetica. Però ci siamo impegnati per dare un contributo all’associazione che se ne occuperà per il sostentamento del commercio, specificatamente nel periodo natalizio, in modo da consentire alla città di avere una veste consona alle nostre tradizioni".