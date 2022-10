Intervento del Drago dei Vigili del Fuoco in alta Valle Cervo per un cane precipitato in un dirupo. A dare l’allarme nel pomeriggio di oggi, 2 ottobre, il proprietario, impegnato in un escursione in prossimità del Monte Pietra Bianca. L’animale, rimasto ferito nella caduta, è stato recuperato e trasportato in centro di cure appropriato.