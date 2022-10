Una lite per la viabilità è degenerata in un'aggressione, ieri, 30 settembre, nel territorio di Andorno dove, un pastore del vercellese che spostava il suo gregge ha perso il controllo ed ha reagito colpendo un uomo di Campiglia col bastone che usa per guidare le pecore procurandogli delle contusioni al collo e al volto.

Il gesto inconsulto è costato al pastore la denuncia dei Carabinieri, intervenuti per sedare la lite, per aggressione aggravata.