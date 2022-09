Scontro tra due auto in piazza. È accaduto ieri mattina, intorno alle 8.30, a Occhieppo Superiore: a rimanere coinvolti, per cause da accertare, due mezzi condotti da due uomini di 33 e 25 anni, entrambi residenti in paese. Nessuno sarebbe rimasto ferito. Sul posto Carabinieri e Polizia locale.